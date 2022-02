Pour Gabby Williams, Marine Johannès "sera la leader du groupe" sur ce tournoi

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot

Avec trois tickets décernés pour quatre sélections engagées dans la poule, le sélectionneur de l'équipe de France féminine Jean-Aimé Toupane et son groupe peuvent être confiants pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. Le nouveau coach des Bleues a bien conscience que son équipe est favorite face au Mali, la Chine et le Nigéria. "Ca ne change rien, le but c'est de jouer les matches. On va y aller step by step, l'enjeu peut paraître différent", a-t-il déclaré en conférence de presse, tout sourire. Les absences d'Alix Duchet, Sandrine Gruda, Endy Miyem et Sarah Michel devraient donner un coup de projecteur sur leurs remplaçantes, telles que les trois têtes d'affiche de la génération 2001, Iliana Rupert, Kendra Chéry et Marine Fauthoux.

Interrogé sur le rôle de Marine Johannès, qui va vivre sa 100e sélection ce jeudi, sa coéquipère Gabby Williams a confié que la Normande "est la leader" de l'équipe. "Elle est a beaucoup d'énergie et elle est très fluide". La rencontre entre la France et le Mali sera à suivre ce jeudi à 18 heures sur France 4, de même que les matches de vendredi contre le Nigéria et dimanche face à la Chine.