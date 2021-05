Pour Jean-Pierre Siutat, il est "hors de question" que des Bleus ratent le début de la préparation des JO pour jouer la phase finale de Jeep ELITE

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Christophe Canet

Ce vendredi matin, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) s'est prononcé en faveur de l'organisation d'une phase finale pour décerner le titre de champion de France 2021. Cette phase finale, si elle a bien lieu, sera jouée suite à la saison régulière qui va se terminer le 20 juin.

Parmi les problèmes soulevés, il y a l'absence de plusieurs joueurs internationaux appelés par leur sélection nationale à partir du 15 juin. C'est le cas pour les Français. Six joueurs de Jeep ELITE (trois titulaires et trois suppléants) devront être à Paris le soir du 22 juin nous a confirmé Patrick Beesley, le manager général du Team France Basket. Aucune exception ne sera permise pour les joueurs encore en lice pour ces phases finales, quelque soit les pressions éventuelles de la part des clubs concernés.

Un discours partagé par le président de la Fédération française de basketball (FFBB), Jean-Pierre Siutat, plus tôt cette semaine dans L'Equipe : "Il est hors de question qu'un seul joueur rate une seule journée de sélection. Et il y aura zéro discussion. On a dit ''OK'' pour que la saison de Jeep Élite se poursuive après le 15 juin, mais à la condition qu'on respecte les dates fixées par la FIBA pour la libération des joueurs."

Ainsi, l'ASVEL devra jouer les phases finales sans Thomas Heurtel, William Howard, Guerschon Yabusele et Moustapha Fall. Monaco sera privé de Mathias Lessort concernant les Français. Et Nanterre, en cas de qualification, d'Isaïa Cordinier.