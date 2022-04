Pour l'Euro, Rudy Gobert n'a "pas encore pris sa décision"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Après les annonces des forfaits de Nando De Colo et Nicolas Batum pour l'EuroBasket 2022, Evan Fournier a clarifié sa position : il sera bien là. Le quatrième leader de la sélection nationale, Rudy Gobert (2,16 m, 29 ans), s'est dit lui indécis dans une entrevue accordée à Basketsession :

"Pour l'instant, je suis vraiment focus sur les playoffs. Je n'ai pas encore pris ma décision, on verra comment je me sens psychologiquement et physiquement après la fin de saison en NBA."

Après avoir terminé cinquième de la conférence Ouest, Utah démarre son quart de finale des playoffs ce samedi à Dallas. Plusieurs points devraient avoir un impact sur sa décision finale : la durée des playoffs et, en conséquence, la fatigue physique du pivot et/ou les remous au sein de la franchise du Jazz, alors qu'un nouveau cycle pourrait être entamé en cas d'élimination prématurée.

D'un autre côté, Rudy Gobert n'a jamais conquis l'or avec l'équipe de France et cet Euro représente une bonne occasion. De plus, il serait le nouvel "ancien" du groupe avec son grand ami Evan Fournier. On imagine le dilemme dans la tête du Picard, qui avait manqué le précédent EuroBasket, en 2017.