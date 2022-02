Pour Vincent Collet, "il faut être à notre niveau" contre le Portugal

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

Interrogé sur l'éventualité d'un match piège contre le Portugal, le sélectionneur de l'équipe de France masculine Vincent Collet a déclaré "qu'il faut être à notre niveau" pour éviter les mauvaises surprises dans ce troisième match de qualifications à la Coupe du Monde 2023. Il explique :

"On sait que sur le papier on est supérieurs mais la réalité comme toujours dans le sport c'est qu'il faut le montrer sur le terrain. Le meilleur moyen d'éviter ce qu'il serait une mauvaise surprise c'est d'être sérieux et d'afficher le visage qu'on a pu afficher lors des fenêtres précédentes. Quelque part, il ne faut pas trop se focaliser sur le niveau de l'adversité mais d'essayer de faire du mieux possible en produisant notre meilleur basket."

Prudent, l'entraîneur a regardé puis analysé les matches du Portugal de fin novembre :

"Alors il y a deux choses; la première c'est que c'est une équipe qui court beaucoup avec des arrières, un jeu vraiment en mouvement, il y a plusieurs systèmes avec plusieurs écrans. Je pense qu'ils vont beaucoup les utiliser pour essayer d'échapper à notre pression défensive et trouver des espaces. Après, ils sont accrocheurs, il faut s'attendre à ça. Je m'attends à des changements défensifs, qu'ils utlilisent la zone et en particulier une sorte de 1-3-1 qui pour nous n'est pas facile à préparer parce qu'on est un peu pris par le temps. Tout ça ce sont des choses qui peuvent nous gêner, nous pertuber, on doit s'y attendre. Comme je le disais, c'est notre comportement général qui est notre meilleur arme quand on a de l'intensité quand on est aggressifs. On va aussi leur causer des problèmes. C'est dépendant de notre intensité défensive car si on défend très bien on va avoir des bons ballons, faire des rebonds propres et enchaîner"

Vincent Collet souligne le fait que le Portugal est une équipe accrocheuse :

"Sur la première fenêtre de novembre ça ne nous a pas échappé qu'à la fin du troisième (quart-temps NDLR) ils étaient à 61-56 contre le Monténégro au Monténégro. Equipe qui nous avait posé beaucoup de problèmes deux jours avant à Pau".

Le poste 5-4 de Saint-Chamond Sasa Borovnjak (2,06m, 32 ans) fait partie des sélectionnés avec le Portugal et sera de la partie contre la France. Arrivé à Saint-Chamond cette saison, il a des statistiques correctes chez le premier de Pro B : 10 points à 54,2% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 0,7 passe décisive pour 10 d'évaluation en 20 minutes.

Au niveau mondial, le Portugal est classé 58e du rang FIBA en 2021, la sélection des "Quinas" n'a joué que trois championnats d'Europe depuis 1951 et ne s'est jamais qualifiée pour la Coupe du Monde. En revanche, elle a gagné 3 de ses 4 matches de pré-qualifcations dans le groupe C en août dernier avant de perdre en novembre contre la Hongrie (81-75) et le Monténégro (83-69).

Les Bleus affrontent le Portugal dès ce jeudi à Dijon à 19 heures avant de les affronter de nouveau dimanche à Porto.