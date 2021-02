Pour Vincent Collet, le match contre le Monténégro a été "le plus dur et le plus intense"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

"De tous les matchs qu’on a joués depuis le début de ces qualif', c’était le match le plus dur et le plus intense et de loin." Pour le sélectionneur Vincent Collet, la rencontre contre le Monténégro - remporté 73 à 71 hier - a été la plus âpre depuis le début de ces fenêtres qualificatives au prochain championnat d’Europe (du 1er au 18 septembre 2022).

Boris Diaw avait prévu les bouteilles...

"Cette qualification, nous l’avons un peu fêtée", sourit le technicien normand. "Car nous avons la chance d’avoir un GM très organisé, en la personne de Boris Diaw qui avait anticipé du point de vue de l’intendance. Pour nous, cette qualification a toujours une importance. On sait très bien qu’on n’a pas accompli d’exploit mais on a conscience que c’est très important pour notre basket d’être présent de façon régulière dans les compétitions internationales. Il n’y avait pas d’autre issue pour nous, donc on l’a fêté." Avec notamment une bouteille de la vallée du Rhône et "une ou deux de chez Boris", ajoute-t-il sans préciser lesquelles.

Mais avant de siroter ces quelques verres, les Bleus ont dû s’employer pour venir à bout des Monténégrins plus déterminés que jamais qui jouaient leur survie pour l’Euro 2022. "Certaines équipes auraient pu se décourager face au Monténégro mais on est resté dans le match", avance-t-il depuis l'hôtel Hilton à Podgorica où les Français vivent depuis le début de semaine. "On a été très mauvais au début du match. On n’a pas réussi à contrôler le ballon, comme en témoignent nos 12 ballons perdus à la mi-temps. C’était des savonnettes."

Un effort collectif en deuxième mi-temps

Maladroits pendant vingt minutes et menés de six points (37-31, 20’), les Français sont toutefois parvenus à inverser la tendance au retour des vestiaires. "On est monté d’un cran défensivement. On a trouvé plus de fluidité en attaque en deuxième mi-temps. Alex Chassang nous a maintenus dans le match. Axel Julien a rajouté deux tirs à 3-points, tout comme Isaïa Cordinier qui a été décisif. Nos adversaires peuvent nourrir des regrets car de leur côté, ils ont fait un excellent match et il s’en est fallu de peu pour qu’ils parviennent à leur fin."

L’entraîneur champion d’Europe 2013 a également été agréablement surpris par l’état physique de l’ex-meneur de Barcelone, Thomas Heurtel, qui n’a plus joué depuis deux mois. "Dès lundi, je l’ai trouvé en jambes. Je l’ai parfois vu arriver dans des rassemblements estivaux en moins bonne forme physique que cette semaine. Mais la difficulté, c’est de transformer cela dans le match. C’était sa première rencontre depuis longtemps donc forcément il y avait de l’excitation. Mais on a aussi respecté les séquences de repos. Dans le money time, il a fait preuve de sang-froid et de maîtrise en marquant des gros shoots."

En clôture de cette troisième fenêtre, les Bleus affronteront la Grande-Bretagne ce lundi à 17 heures. "C’est l’équipe la plus athlétique du groupe avec la nôtre. Lorsqu’il y a eu le tirage au sort, on ne s’imaginait pas voir cette sélection avoir autant de consistance", conclut-il.