Quatre nouveaux joueurs intègrent le "Team France Basket", quatre autres en sortent

La Fédération française de basketball a mis à jour sa liste de 47 joueurs du "Team France Basket", concept lancé en avril 2017. Quatre nouveaux entrants remplacent quatre sortants. L'arrière Abdoulaye Ndoye ainsi que les intérieurs Damien Inglis, Yannis Morin et Jerry Boutsiele prennent la place de Jérémy Leloup, Nobel Boungou-colo, Alain Koffi et du néo-retraité Kévin Séraphin.

"Je tiens avant tout à remercier sincèrement les joueurs sortants qui ont porté les couleurs de l’Équipe de France depuis la mise en place du Team France Basket il y a plus de trois ans, a commenté le sélectionneur Vincent Collet. Leur adhésion totale au projet et leur talent ont fait la différence dans une période pleine d’incertitudes liée à l’instauration des nouveaux calendriers de la FIBA. Au cours des phases de qualification pour la Coupe du Monde 2019, de nombreux joueurs ont eu l’occasion de se révéler et ont pris une nouvelle dimension au sein de la sélection. D’autres intègrent aujourd’hui le Team France et je n’ai aucun doute sur leur motivation à poursuivre sur le chemin tracé par ceux qui ont eu l’occasion de porter le maillot bleu."