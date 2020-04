Quel avenir pour Axel Julien en club et en équipe nationale ?

En progression continue depuis le début de sa carrière professionnelle en 2011, Axel Julien (1,80 m, 27 ans) a encore passé un cap en 2019/20. Au sein de l'excellent collectif de la JDA Dijon, le Varois s'est imposé comme un patron. A tel point qu'il fait partie des meilleurs joueurs français disponibles sur le marché cet été puisqu'il arrive en fin de contrat. Des clubs encore plus huppés que la JDA, comme l'ASVEL pourrait tenter de le faire venir. Lors d’une interview vidéo pour Bicpom-TV, il s'exprime sur son avenir professionnel.



« J’ai toujours été fidèle dans les clubs dans lesquels je joue, donc je n’ai envie de partir absolument. Mais j’attends de voir ce qu’on me propose pour poser le pour et contre de chaque proposition. Je laisse la porte ouverte à tout ce qu’on peut me proposer. Pour l’instant, je n’ai pas de réelle proposition. »

En parallèle, il espère encore progresser dans la hiérarchie à son poste chez les meneurs français.

Quant à l'autre invité de ce live, son ami Clément Cavallo (2,00 m, 29 ans), il est encore sous contrat avec la Chorale de Roanne, qu'il a rejoint en 2016.



« Il me reste un an de contrat, donc je suis encore Choralien la saison prochaine. Maintenant là d’aujourd’hui n’est pas celle de demain, et étant donné qu’il y’a un nouveau coach on verra ce qu’il en est. » Avant de rebondir : « Mais si on se maintient et que le coach souhaite construire son effectif, chose qu’il n’a pas pu faire cette année, ça se trouve des joueurs sous contrat devront partir ou se faire prêter. Mais moi actuellement je suis encore à Roanne jusqu’au 30 juin 2021. »