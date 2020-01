Quelle équipe de France pour la fenêtre internationale de février ?

ÉQUIPE DE FRANCE

Après les fenêtres de qualification pour la Coupe du Monde 2019, voici les fenêtres de qualification pour l'EuroBasket 2021. Après la Leaders Cup 2020, du 14 au 16 février à Marne-la-Vallée, l'équipe de France masculine sera réunie afin de préparer les matchs officiels face à l'Allemagne et au Monténégro les 21 et 24 février.

Comme pour la campagne de qualification pour le Mondial chinois, les joueurs évoluant en NBA et en EuroLeague ne seront pas disponibles. Il existe cependant une incertitude au sujet des joueurs de l'ASVEL puisque l'on se souvient que Tony Parker avait dit au sélectionneur Vincent Collet qu'il libérerait les internationaux français de l'ASVEL pour les matchs des Bleus. Mais avec une rencontre d'EuroLeague le 20 février à Athènes contre l'Olympiakos puis une autre dans la banlieue de Moscou le 28 face au BC Khimki Region, dur d'imaginer que plusieurs joueurs de l'ASVEL rejoignent les Bleus pour le match du 21.

On s'est donc demandé quels joueurs Vincent Collet et son staff pourraient sélectionner pour ces deux rencontres. Voici nos suppositions :

A la mène, Axel Julien et Jonathan Rousselle, figures des qualifications pour la Coupe du Monde 2019, sont toujours disponibles. Axel Julien a encore passé un cap et progresse en même temps que la JDA Dijon, troisième de Jeep ELITE et leader de son groupe en Ligue des Champions. Quant à Jonathan Rousselle, il réussit pour le moment son exil dans le très relevé championnat espagnol (6,9 points à 37,5% de réussite aux tirs, 1,9 rebond et 3,9 passes décisives en 22 minutes). Son équipe de Bilbao s'est même qualifiée pour la Copa del Rey (l'équivalent de la Leaders Cup en Liga Endesa) malgré son petit budget et son statut de club promu. Pour les soutenir, Vincent Collet pourra appeler le jeune Killian Hayes. Responsabilisé à Ulm, aussi bien en EuroCup que dans le championnat allemand, il s'est montré capable d'impacter à haut-niveau, même à 18 ans.

Les postes 2/1 David Michineau, qui réalise sa meilleure saison professionnelle en carrière, chez les Metropolitans 92, et Abdoulaye Ndoye, qui explose à Cholet Basket, apportent de vraies garanties défensives.

En swingman (poste 2/3), on trouve l'un des leaders des Bleus lors des fenêtres de qualification de la Coupe du Monde 2019, Paul Lacombe. Parmi les nouvelles têtes, on pourrait trouver Isaïa Cordinier, qui s'affirme comme un joueur de très haut-vol à Nanterre.

En swingman toujours, mais dans des profils de poste 3/2 cette fois, Axel Toupane, joueur de Malaga, sera à coup sur l'un des cadres de ce groupe. Quatrième meilleur marqueur (18,2 points par match) de Liga Endesa avec Bilbao, Axel Bouteille devrait également être un joueur important, dans un rôle plus offensif. Toujours dan le championnat espagnol, Lahaou Konaté devrait logiquement être rappelé. Dans un autre profil de joueur tonique et fort défenseur, l'ailier de Monaco Yakuba Ouattara est également un candidat crédible.

A l'intérieur, Amath M'Baye, révélé en équipe de France grâce aux fenêtres de qualification, est également disponible, étant donné qu'il joue avec Izmir (qualifié en FIBA Europe Cup). Il devrait être un cadre, même si Kim Tillie, revenu en EuroCup (avec Monaco), pourrait également avoir un rôle important. Dans un registre de 4 plus lourd et adepte du post-up, Damien Inglis (14,8 d'évaluation cette saison en Jeep ELITE), peut également être appelé. Enfin, n'oublions pas Guerschon Yabusele, théoriquement disponible vu qu'il joue en Chine.

Egalement capable de jouer sur le poste 4, l'energizer Wilfried Yeguete pourrait être une bonne option de cinquième intérieur. A l'opposée, le très long et dominateur Moustapha Fall, qui a retrouvé de sa superbe à Ankara, apparaît comme indispensable. Vu sur la dernière fenêtre de qualification puis sur la préparation de la Coupe du Monde, Alexandre Chassang (Dijon) peut également tirer son épingle du jeu. Enfin, Mouhammadou Jaiteh, désormais en VTB League (12,6 points à 62,8% de réussite aux tirs et 10 rebonds en 29 minutes avec Saratov), et Yannis Morin (Châlons-Reims), leader à l'évaluation chez les Français en Jeep ELITE, sont également de bons candidats.

Et vous, vous sélectionneriez qui ?