Quelles sont les 24 équipes qualifiées pour l'EuroBasket 2022 ?

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Après une dernière soirée marquée par la défaite de la France face à la Grande-Bretagne (73-94), les 24 équipes qui sont qualifiées pour l'EuroBasket 2022 sont désormais connues.

Lors de ce championnat, on retrouvera neuf anciens champions d'Europe en commençant par le plus récent, la Slovénie (2017). Évidemment, l'Espagne (2009, 2011, 2015), la France (2013), la Russie (2007) et la Grèce (1985, 2005) seront aussi de la partie. Tout comme la Serbie (1995, 1997, 2001), la Hongrie (1955), l'Italie (1983, 1999) et l'Allemagne (1993).

Les deux dernières équipes ont été qualifiées d'office puisqu'elles font partie de l'organisation avec la Géorgie et la République tchèque. Les phases de groupes auront lieu sur les sites de Cologne, Tbilisi, Milan et Prague. La phase finale, elle, se déroulera dans la capitale allemande, Berlin.

Sur les 24 sélections, la Grande-Bretagne (4) et l'Ukraine (8) sont les deux équipes qui comptent le moins de participations à la compétition. Une compétition que va retrouver la Bulgarie après onze ans de disette et une treizième place lors de l'édition 2011.

Parmi les 8 autres équipes, on retrouve la Belgique, la Bosnie-Herzégovine et l'Israël, trois équipes qui ont terminé à la première place de leur poule. La Turquie, les Pays-Bas, la Pologne, la Finlande et la Croatie seront aussi du voyage.

Et pour terminer, la Lituanie et l'Estonie sont allées chercher les deux derniers tickets pour l'EuroBasket 2022 lors de l'ultime soirée de qualifications. La Lituanie a remporté son match d'un petit point face au Danemark tandis que l'Estonie s'est qualifiée malgré sa défaite face à la Macédoine du Nord grâce au point average. Le tirage au sort aura lieu en novembre.

Les 24 équipes qualifiées :