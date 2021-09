Qui pour remplacer Valérie Garnier ? Réponse attendue début octobre

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

Alors que se profite doucement mais sûrement les qualifications pour l'EuroBasket 2023 féminin, le poste de sélectionneur est toujours vacant. La Fédération française de Basketball (FFBB), après avoir décidé de remercier Valérie Garnier en place depuis 2013, doit à présent lui trouver un(e) remplaçant(e).

"On a mis en place un processus, a expliqué Jean-Pierre Siutat à l'AFP. Je pilote l'exercice et on travaille. Il y aura une short list et ensuite on décidera. On espère terminer le dossier la première semaine d'octobre. C'est l'idée."

Pour rappel, l'équipe de France féminine a décroché une médaille d'argent à l'EuroBasket avant d'obtenir le bronze à Tokyo (Japon), lors des derniers Jeux olympiques.