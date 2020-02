Qui pour succéder à Vincent Collet en équipe de France ?

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset et Guillaume Poumarede

Depuis plus de 11 ans, l'équipe de France masculine est conduite par Vincent Collet (56 ans). Le technicien normand a notamment mené les Bleus à leur premier titre de champion d'Europe, en 2013, ainsi qu'à quatre autres médailles (l'argent à l'Euro 2011, le bronze lors des Coupes du Monde 2014 et 2019 et pour l'Euro 2015, en France). Mais après les Jeux olympiques de Tokyo, l'ancien coach du Mans, de l'ASVEL et de Strasbourg arrive en fin de contrat avec la Fédération française de basketball (FFBB).

Depuis l'Euro 2017, il est considéré que Vincent Collet laissera la main après ce long périple à la tête des Bleus. Récemment dans L'Equipe, le double champion de France (2006 et 2009) n'écartait pas une potentielle prolongation mais avouait ne pas en avoir discuté avec le président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat, et ne plus vouloir d'une "double casquette" sélection / club, trop pesante.

Avantage Fauthoux

Après les Jeux olympiques de 2016, la FFBB avait anticipé la passation de pouvoir en intégrant Pascal Donnadieu (55 ans), coach de Nanterre (Pro A devenue depuis la Jeep ELITE), au staff de l'équipe de France A, après avoir conduit les A'. Celui-ci a noué une vraie relation de confiance et surtout de respect avec l'un de ses adversaires en championnat de France. La logique voudrait ainsi que Pascal Donnadieu, qui a retrouvé lundi son poste d'assistant en équipe de France pour le stage de préparation des matchs de qualification à l'EuroBasket 2021 (vendredi contre l'Allemagne, lundi face au Monténégro), soit nommé sélectionneur après le Tournoi olympique de Tokyo. Mais cette hypothèse n'est pas aujourd'hui la plus partagée. Non, plusieurs sources nous ont indiqué ces derniers jours que Frédéric Fauthoux, coach des Metropolitans 92 (Jeep ELITE), serait le favori pour le prochain homme fort des Bleus.

Frédéric Fauthoux (47 ans) possède une relation forte avec Boris Diaw, le nouveau manager général adjoint de l'équipe de France, qui n'est autre que son ancien coéquipier (à l'Elan Béarnais et en équipe de France) mais aussi son président en club. Le Landais a été joueur international et on sait que la FFBB, après avoir longtemps fermé la porte aux anciens joueurs de son équipe nationale, tente désormais de les placer à des postes à responsabilité, comme c'est souvent le cas à l'étranger.

Quoi qu'il en soit, vendredi à Vechta et lundi à Mouilleron-le-Captif, les Bleus seront conduits par Vincent Collet. Ce dernier aura à coeur de mettre son successeur dans de bonnes conditions pour la qualification à l'Euro, avec deux victoires en deux matchs.