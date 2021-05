Qui sont les adversaires de Bleus à l'EuroBasket 2022 ?

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

L'équipe de France se prépare actuellement pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Mais après cet évènement, c'est l'EuroBasket 2022 qui approchera à grands pas. Depuis jeudi dernier, les Bleus savent ce qui les attend. La France se retrouvera en phase de poule avec comme adversaires la Lituanie, la Slovénie, l'Allemagne, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine. Ce groupe B est probablement le groupe le plus relevé de ces tirages. Beaucoup de joueurs stars s'affronteront et la sélection française - qui n'a pas choisi son sélectionneur pour cette période - devra répondre présente si elle veut pouvoir continuer l'aventure dans cette compétition. Les nations qui feront face à la France sont toutes des candidats sérieux dans cet EuroBasket.

Les Lituaniens encore face aux Bleus

La Lituanie se retrouve dans ce groupe de la mort grâce à l'Allemagne. Etant un des pays hôte, les Allemands ont eu le droit de sélectionner une nation qui serait dans leur groupe. Le choix est tombé sur la sélection lituanienne qui va leur amener un public potentiellement important pour cet Euro en partie organisé à domicile. Emmenée par le robuste Jonas Valančiūnas, le très bon Domantas Sabonis ainsi que l'ancien joueur LNB Mantas Kalnietis, la Lituanie est une équipe qui possède un vrai savoir-faire. Le pays a remporté trois fois cette compétition, atteignant trois autre fois la finale (dont la dernière en 2015 à Lille). Sortie deuxième des phases de qualifications derrière la Belgique avec 4 victoires et 2 défaites, la Lituanie veut retrouver une médaille après avoir perdu en huitièmes de finale face à la Grèce en 2017.

La Slovénie est le tenant du titre de la compétition. Avec une équipe composée de Goran Dragić et du jeune phénomène Luka Dončić, elle avait créé la sensation à Helsinki et Istanbul il y a trois ans de cela. Cependant, la Slovénie était la grande absente de la derrière Coupe du Monde. Ils se sont ici qualifiés en terminant deuxième de leur poule derrière l'équipe Ukrainienne. Gregor Hrovat qui évolue à Cholet fait partie de cette équipe. Reste à savoir si Luka Doncic, devenu une superstar NBA, et Goran Dragic, qui aura 36 ans, pourront être de la partie.

L'Allemagne compte briller à domicile

L'Allemagne, pays hôte de la compétition, fait aussi partie de ce groupe tiré au sort par le légendaire Dirk Nowitzki. La Mannschaft n'avait rien à jouer lors des qualifications et a d'ailleurs remporté sa seule victoire contre l'équipe de Vincent Collet. Elle a terminé dernière de cette poule avec 1 victoire et 5 défaites. Le meneur fougueux des Lakers, Dennis Schröder (1,91 m, 27 ans), est une arme puissante du côté Allemand qui bénéficie d'une réserve de joueurs toujours plus importante, grâce notamment à la présence du Bayern Munich et de l'ALBA Berlin en EuroLeague. Ils ont remporté une seule fois cette compétition, c'était en 1993. Les Allemands avaient sorti les Français en huitièmes de final en 2017.

Avant-dernier pays composant ce groupe, la Hongrie devrait être menée par le Barcelonais Ádám Hanga (2,01 m, 32 ans). Sans lui, son pays s'est qualifié grâce à sa troisième place dans les groupes éliminatoires grâce à ses 4 victoires malgré 2 défaites. C'est Szilard Benke (1,97 m, 25 ans) qui a qualifié sa sélection d'un tir assassin son équipe pour l'EuroBasket. Si la Hongrie a déjà remporté ce tournoi, c'était il y a 66 ans. Elle ne fait pas partie des favorites mais peut être un solide outsider dans ce groupe de la mort. Elle s'est faite éliminée en huitièmes de finale en 2017 par la Serbie, futur finaliste, sur le score de 86 à 78.

La Bosnie-Herzégovine clôture ce groupe très relevé. Petit poucet de cet EuroBasket, la Bosnie n'a jamais fait mieux que huitième dans cet Euro, en 1993 en pleine guerre de Yougoslavie. Cependant, l'équipe a impressionné lors des qualifications en terminant première de son groupe devant la Grèce avec 5 victoires et 1 seule défaite. Elle espère pouvoir intégrer la star Jusuf Nurkić (2,11 m, 26 ans) pour réaliser un beau parcours en 2022.



