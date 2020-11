Rookie en équipe de France, Nicolas Lang dit avoir pris plus de « recul qu’à l’époque »

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

Ses premiers souvenirs avec les Bleus ? Les Jeux olympiques de Sydney en 2000, derrière sa télévision. Ses premiers pas en équipe de France A ? Ce sera vendredi 28 novembre à Pau, contre la Grande-Bretagne, dix ans après sa dernière sélection en équipe de France jeune, lors du titre de champion d'Europe U20. « Ce retour ce n’est pas quelque chose que j'attendais à chaque annonce, concède Nicolas Lang. J'ai été très bien accueilli par tout le groupe que ce soit par les joueurs ou le staff. » Également passé par le centre de formation chalonnais, le poste 2/3 du Limoges CSP compte prendre un maximum de plaisir en sélection.

« Pour passer un cap, il faut avoir la confiance de son coach »

« Ce serait se tromper que de déjà penser au long terme, indique le shooteur mulhousien. Je me focalise uniquement sur mon prochain match : j’ai toujours eu cet état d’esprit là. Je veux vraiment gagner les deux matchs, à commencer par celui de vendredi (contre la Grande-Bretagne). Si je dois revenir en équipe de France, c’est tant mieux. À 30 ans, j’ai beaucoup plus de recul qu’à l’époque. Je viens à Pau pour profiter et progresser. »

Accompagné de Jerry Boutsiele, Nicolas Lang réalise un excellent début de saison avec le Cercle Saint-Pierre. Probablement le meilleur de sa carrière (16,5 points pour 16,3 d'évaluation en Jeep ÉLITE). « La confiance, c’est la clef, rappelle-t-il. J’ai toujours eu confiance en moi grâce au travail que j'effectue quotidiennement. Mais pour passer un cap, il faut avoir la confiance de son coach. »

