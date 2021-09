Rudy Gobert excité pour l'avenir de l'équipe de France

ÉQUIPE DE FRANCE

Ce lundi, Rudy Gobert a été reçu à l'Elysée au même titre que les autres médaillés français des Jeux olympiques de Tokyo. Cet été, le pivot a allongé encore un peu plus son palmarès, qui compte déjà quatre médailles au niveau international A (le bronze aux Coupes du Monde 2014 et 2019, ainsi qu'à l'Euro 2015, et donc l'argent aux JO 2021). Désormais âgée de 29 ans, la star du Jazz d'Utah (NBA) a encore faim pour la suite de sa carrière avec l'équipe nationale. Il l'a confié dans une entrevue accordée à L'Equipe :

"(En finale) On a eu l'attitude qu'il fallait. Il y a vingt ans, le basket français n'aurait pas pu prétendre viser l'or à chaque phase finale. C'est notre ambition assumée désormais. Il y aura d'autres compétitions pour évoluer avant Paris 2024, mais à la maison, on ne peut pas imaginer autre chose qu'une apothéose. J'espère qu'on saura garder cet état d'esprit, cette camaraderie. Ensemble, on peut déplacer des montagnes et continuer d'écrire une histoire encore plus belle."

Le Picard a adoré le retour en France et la célébration du Trocadéro. Pour lui, le basketball français jouit d'une nouvelle notoriété et l'avenir s'annonce radieux :

"Je n'avais jamais observé une telle attention pour le basket. Notre sport a de belles heures devant lui, également avec les jeunes qui arrivent. Même moi, avec mon expérience, ça me fait fantasmer de jouer un jour avec un Victor Wembanyama. Quand il sera prêt à intégrer l'équipe, je serai encore là, et je suis sûr que cela vaudra le détour."

En septembre 2022, l'équipe de France masculine jouera l'EuroBasket (le premier depuis... cinq ans !) dans la peau d'un favori. A condition de réunir la plupart de ses meilleurs éléments.