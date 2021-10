Rudy Gobert présent à l'Euro 2022 ? "Avec un groupe comme le nôtre, personne n’a envie d’arrêter"

Il fut un temps où chaque été, de nombreux forfait étaient à déplorer pour les compétitions internationales. Avec la suppression de l'Euro tous les deux ans, et un été libre du fait de la COVID-19, les superstars internationales se font plus fiables dans leurs présences. Particulièrement en équipe de France où tous les meilleurs joueurs sont de la partie, sauf blessure. Après leur médaille d'argent aux Jeux olympiques, les Bleus peuvent légitimement viser l'or à l'EuroBasket 2022. A condition de compter sur le noyau dur des deux dernières campagnes. Interrogé par Le Courrier de l'Ouest, Rudy Gobert - qui avait du renoncer à participer au dernier Euro, en 2017, tout comme le capitaine Nicolas Batum - semble optimiste quant à sa présence.

« Collectivement, on a bien sûr envie de continuer à monter en puissance, de poursuivre notre progression. Après une compétition comme celle que nous venons de vivre à Tokyo, avec un groupe comme le nôtre, personne n’a envie d’arrêter. On espère avoir le meilleur élan possible pour aller chercher la médaille d’or lors des prochaines épreuves internationales. »