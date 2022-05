Rudy Gobert sera bien à l'Euro : "Cela m'aurait dérangé de ne pas pouvoir enchaîner dès cet été avec ce groupe"

Après avoir sous-entendu sa présence à l'EuroBasket 2022 jeudi soir dans un message sur les réseaux sociaux, Rudy Gobert s'est expliqué depuis la Guadeloupe dans les colonnes de L'Equipe sur son choix :

Très attaché à l'équipe de France, Rudy Gobert a été souvent placé (3e à la Coupe du Monde 2014 et 2019, 2e aux Jeux olympiques) mais jamais vainqueur. Il espère désormais aller décrocher l'or.

« On a commencé à construire quelque chose en Chine, à la Coupe du monde. Cela et les JO font partie de mes meilleurs souvenirs en carrière. C'était incroyablement enrichissant, humainement. Cela m'aurait dérangé de ne pas pouvoir enchaîner dès cet été avec ce groupe. On n'est qu'au début, et les prochaines années, on veut marquer encore plus l'histoire, notamment lors de cet Euro. »