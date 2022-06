Rupert, Houinsou, Perrin... 18 joueurs convoqués pour la préparation à l'EuroBasket U18

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Après un EuroChallenger 2021 intéressant, la génération 2004 disputera sa première "vraie" compétition internationale, cet été. Pour préparer le prochain championnat d'Europe U18, du 30 juillet au 7 août à Izmir en Turquie, Lamine Kebe a convoqué 18 joueurs pour le stage à Voiron, du 30 juin au 6 juillet prochain, et l'incontournable tournoi de Bellegarde, du 8 au 10 juillet.

Les leaders au rendez-vous

Parmi les pré-sélectionnés, on y retrouve quatre pensionnaires du Pôle France (Melvin Ajinca, Alexandre Bouzidi, Simon Correa, Rayan Rupert) mais également l'ancien Choletais Alexander Doyle, parti à la DME Academy en Floride. Élu dans le 5 idéal du Final Four de l'EuroLeague Junior, Kymany Houinsou (prêté à Saint-Quentin par l'ASVEL cette saison) sera l'une des têtes de gondole de la compétition. Tout comme Zacharie Perrin, MVP du tournoi de Varène de l'ANGT et élu meilleur joueur en Espoirs Pro B (notre gros plan à lire ici). Seul Jazz Gardner, le fils de Jelani, considéré comme l'un des meilleurs lycéens des États-Unis, manque à l'appel.

Les 18 joueurs retenus :