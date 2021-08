Sandrine Gruda : "Nous sommes sur une belle lancée avec un peu plus de constance"

Après le couac d'entrée contre le Japon, l'équipe de France féminine a su se reprendre pour signer deux belles prestations, contre le Nigeria et les Etats-Unis. Malgré leur défaite de 11 points contre Team USA (93-82), qui n'a plus perdu aux Jeux olympiques depuis 1992, les Bleues sont qualifiées pour les quarts de finale. En effet, elles devaient s'incliner de moins de 15 points pour atteindre ce tour. Valérie Garnier a apprécié le visage montré par ces joueurs ce lundi pour leur dernier match de poule.

"Quand on joue les Etats-Unis et qu’on sait qu’il faut perdre de moins de 14 points c’est compliqué, a-t-elle commenté. Mais on l’a fait. Et maintenant on veut continuer. Et c’est un nouveau tournoi qui commence désormais. Il fallait alterner les rythmes ce (lundi) soir et j’avais demandé à jouer vite quand l’opportunité se présentait et sinon de les pousser à défendre longtemps. A la fin nous avons fait preuve à la fois de lucidité mais également de combativité. Il faudra se souvenir de ce qu’on a fait contre le Nigeria et les Etats-Unis : notre volonté physique, notre détermination, notre engagement. C’est ce qui nous a permis d’atteindre nos objectifs. Et il faudra conserver ces valeurs de l’Equipe de France féminine."