Sandrine Gruda dans le cinq majeur du tournoi olympique, Breanna Stewart élue MVP

Crédit photo : FIBA

La meilleure scoreuse de l'histoire du basket féminin français et médaillée de bronze à Tokyo, Sandrine Gruda (1,93 m, 34 ans) intègre le cinq majeur du tournoi olympique. Auteure d'un magnifique tournoi (13,9 points à 61,4 de réussite aux tirs et 6 rebonds), l'intérieure tricolore a été récompensée par la Fédération internationale de basketball dimanche 8 août. Au même titre que Breanna Stewart, championne olympique et élue MVP au terme d'une finale olympique qu'elle a illuminée de son talent (14 points, 14 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions). Sur les 6 matchs disputés, elle a tourné 15 points à 54,3% aux tirs, 10 rebonds et 4,7 passes décisives pour 23,8 d'évaluation.

Presenting the #Tokyo2020 Women's All-Star Five:



Rui Machida

Breanna Stewart

Emma Meesseman

A'ja Wilson

Sandrine Gruda #Basketball — FIBA | #Basketball #Tokyo2020 (@FIBA) August 8, 2021

Dans ce cinq, l'accompagnent sa compatriote, l'épatante A'Ja Wilson (16,5 points à 59,4% aux tirs, 7,3 rebonds et 2,3 passes décisives), la lumineuse japonaise Rui Machida (7,2 points et 12,5 passes décisives), meilleure passeuse du tournoi et la malheureuse belge Emma Meesseman (26,8 points à 65,7% aux tirs, 10,5 rebonds et 4,8 passes décisives), défaite en quarts de finale contre le Japon (86-85).

Le cinq majeur du tournoi olympique féminin :

Meneuse : Rui Machida

Arrière : Breanna Stewart

Ailière : Emma Meesseman

Ailier-fort : A'Ja Wilson

Pivot : Sandrine Gruda