Sandrine Gruda devient la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France féminine

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

On ne la présente plus ! Meilleure joueuse de l'histoire du basket français, Sandrine Gruda (1,93m, 33 ans) est devenue la meilleure marqueuse de l'histoire du basket français. Lors du dernier match de préparation face à la Suède, l'intérieure martiniquaise est passée devant Isabelle Fijalkowski et ses 2567 points sur un 2+1.

Face à la Suède, @Sandrine_Gruda a dépassé Isabelle Fijalkowski dans les livres d'histoire (2567 points). Et devient la meilleure marqueuse de l'Histoire #GOAT #EDFBasket pic.twitter.com/yFBEmHkPAb — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) June 5, 2021

Sandrine Gruda, ici en 2013 lors d'un match amical contre la Grèce à Bourg-en-Bresse,

et l'équipe de France, c'est toute une histoire... (photo : Vincent Janiaud)