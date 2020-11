Sans forcer, Axel Julien veut prouver qu'il "peut faire encore plus" en Bleu

Il fait désormais partie des cadres de l'équipe de France version "fenêtre internationale". Avant les rencontres qualifications à l'EuroBasket 2022 à Pau, contre la Grande-Bretagne vendredi et l'Allemagne dimanche, Axel Julien compte désormais 13 sélections en équipe nationale A, toutes jouées dans ce cadre-là. Alors ce contexte il le connaît même s'il a été quelque peu modifié en raison de la COVID-19.

"La chose qui change un peu c'est que l'on a beaucoup moins de temps d'entraînement que les précédentes fenêtres, car on est quatre équipes à se partager la salle, décrivait-il mercredi matin. Il faut aller plus vite pour apprendre ce qu'on veut faire. Sinon, on a la chance de n'avoir que des joueurs qui ont continué à jouer. Tout le monde a gardé un bon rythme. J'espère qu'on pourra en profiter pour les matchs à venir."

Le Varois a conscience que son statut a changé, comme l'a fait comprendre le sélectionneur Vincent Collet lorsqu'il évoquait la hiérarchie potentielle du groupe. Sans forcer, il espère confirmer.

"C'est vrai que j'ai pris beaucoup d'expérience depuis mes débuts à Dijon. J'en ai pris aussi en équipe de France grâce aux fenêtres. Forcément, petit à petit j'ai un peu plus de responsabilités dans l'équipe. C'est à moi maintenant de prouver que je peux faire encore plus. J'ai l'intention que ça se passe. Maintenant il ne faut pas non forcer les choses, il faut prendre ce qui vient à moi et le réussir. Je fais partie des cadres maintenant de cette équipe grâce aux sélections que j'ai pu avoir mais je ne vais pas non plus faire n'importe quoi et vouloir me montrer absolument, ce n'est pas le but."