Sans Olivia Époupa, les Bleues commencent bien l'EuroBasket contre la Croatie

Crédit photo : Lilian Bordron

Cela faisait 23 ans que l’équipe de France féminine n’était plus venue disputer une rencontre internationale au Rhénus. Alors pour ses retrouvailles avec le public alsacien, les Bleues se sont appliquées à montrer d’entrée un visage séduisant. Pressées de débuter la compétition, les tricolores ont, en revanche, été patientes pour se défaire de leur homologue croate.

Olivia Époupa touchée à la cheville droite

Sauf qu’avant d’affronter la Russie vendredi, la Croatie ne s’est pas présentée en victime expiatoire pour son premier championnat d’Europe depuis 2015. Non, bien au contraire puisque les protégées de Stipe Bralic ont fait plus que résister aux assauts tricolores. Avec une bonne alternance jeu intérieur - jeu extérieur, Endy Miyem et sa bande ont longtemps fait la course en tête, malgré la blessure à la cheville droite d'Olivia Époupa très tôt dans le premier quart-temps. Elles ont ensuite commis moins d’erreurs pour épuiser la nouvelle arrière de l’UFAB Iva Slonjsak et les Croates (50-40, 20').

23 points encaissés en deuxième mi-temps

Écœurées par l’adresse longue distance de Marine Johannès à l’image d’une Ivana Dojkic pas dans un grand soir, les Croates ont totalement dégoupillé en deuxième mi-temps, avec seulement 23 points inscrits en vingt minutes. Alors qu'Héléna Ciak fêtait sa 100e sélection en Bleues, la Sarthoise Alexia Chartereau en a profité pour inscrire son 400e points sous les couleurs de l'équipe de France féminine. Sans sa meneuse titulaire donc mais avec une Alix Duchet intéressante, la France entame de la meilleure des manières sa compétition par une victoire 105 à 63 contre la Croatie, avant d'affronter la République tchèque vendredi, battue par la Russie en début d'après-midi.

