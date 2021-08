Sans trembler ni briller, l'équipe de France U16 masculine domine la Russie

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

8 passes décisives. C'est le maigre total de l'équipe de France U16 masculine à l'issue de sa rencontre gagnée face à la Russie (70-52), malgré ses 26 paniers de champ et 16 lancers francs réussis. Les joueurs de Bernard Faure n'ont pas eu de mal à distancer leurs adversaires, passant un 17-0 à cheval sur le premier et deuxième quart-temps pour mener 31 à 12. Largement supérieurs physiquement et athlétiquement, les Bleuets ont compté jusqu'à 26 points d'avance. Ensuite, ils se sont relâchés, enchaînant les tentatives de dunk ratées, cumulant les pertes de balle (18 au total) et encaissant plusieurs 3-points (10/35 pour les Russes).

Ainsi, l'avance française a été réduite à +8 (57-49). Mais tout de même au-dessus, l'équipe d'Illan Piétrus (17 points à 6/10 aux tirs, 3 rebonds et 2 interceptions pour 18 d'évaluation en 20 minutes), Zaccharie Risacher (12 points à 4/9 et 9 rebonds pour 16 d'évaluation en 28 minutes) et Killian Malwaya (12 points à 5/12, 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 10 d'évaluation en 26 minutes) a stoppé l'hémorragie pour s'imposer sans crainte.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

L'équipe de France U16 masculine joue son dernier match de poule ce mercredi face à la Lituanie, qui avait elle même perdu contre la Russie ce lundi, avant de s'imposer de seulement 19 points contre la Roumanie (71-52).