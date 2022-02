Sara Chevaugeon invitée de dernière minute en équipe de France

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Sara Chevaugeon (1,75 m, 28 ans) rejoint l'Equipe de France pour le stage à l'INSEP, qui débute ce jeudi. Les Bleues sont donc maintenant 17 à participer à cette préparation, avec l'addition de la joueuse de l'ASVEL. Déjà sélectionnée à 15 reprises, elle n'a plus défendu les couleurs tricolores depuis novembre 2019. L'arrière compte déjà 15 sélections en Bleu et réalise sa plus belle saison en carrière, avec des moyennes de 10,5 points, 2,1 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne par match avec Lyon-Villeurbanne.

Le staff des Bleues a décidé de convoquer Sara Chevaugeon au sein du Groupe France, dans le cadre de la préparation au Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2022 ⤵ https://t.co/Wf2ve5mQgr — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) February 2, 2022

L'ancienne joueuse de Charleville-Mézières rejoindra ses coéquipières Marième Badiane, Alexia Chartereau, Helena Ciak et Marine Johannes au rassemblement des bleues. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane se préparent dès jeudi à affronter le Mali, le Nigéria et la Chine au Tournoi Qualificatif de Belgrade à la Coupe du Monde 2023, qui aura lieu au Chili en mars. Mais avant cela, les françaises affronteront l'Australie, le lundi 7 février à Blegrade, en match de préparation.