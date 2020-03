Sekou Doumbouya : "Entre l'équipe de France, Summer League... il n'y a pas de choix"

ÉQUIPE DE FRANCE

De passage à New York avec Détroit dimanche (défaite 96-84, avec 4 points à 2/6 aux tirs en 16 minutes de sa part), Sekou Doumbouya a répondu aux questions d'Antoine Bancharel, correspondant sur place pour Sport24. Il n'a pas caché sa frustration quant à son utilisation chez les Pistons.

"Je suis utilisé dans un mode où je dois poser des écrans, rester dans le corner et puis voilà quoi... Il y a des actions, des attaques, où je ne touche pas la balle. (Moue déçue) Il faut faire avec quoi", avoue-t-il, frustré. Il regrette par ailleurs le manque de dialogue avec son coach. "On a commencé, on a commencé... Mais ce n’est pas un coach qui parle beaucoup. Pas du tout."

Hors course pour les playoffs, Détroit a encore un mois et une semaine de compétition. Pour la suite, Sekou Doumbouya a déjà une idée en tête pour cet été.

"Il n’y a même pas de choix à faire ! Entre l’équipe de France, Summer League… il n’y a pas de choix, c’est l’équipe de France, direct ! Mon sentiment, là, de base, c’est que je veux faire les J.O. J’ai envie de les faire et je vais mettre toutes les chances de mon côté pour. [...] Dimanche (dernier), Boris (Diaw) était là, pour l’autre match, à Detroit. On a parlé. Même s’il ne m’a pas fait savoir quoi que ce soit. Il m’a juste présenté le calendrier et c’est à moi de faire mes preuves... Pourquoi pas ? Enfin, ce n’est même pas pourquoi pas. J’ai envie de les faire."

Pour sa saison rookie, Sekou Doumbouya tourne à 6,5 points à 39,2% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 0,5 passe décisive en moins de 20 minutes.