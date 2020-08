Sept internationaux conviés au Lab France BasketBall

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Olivier Martin

Du 24 au 27 août prochains, se déroulera le Lab France BasketBall au Pôle France BasketBall Yvan Mainini, à l'INSEP. Pour l'occasion, la Fédération Française de Basketball (FFBB) a convié sept joueurs internationaux, le 25 août. Trois de l'équipe de France masculine (Lahaou Konate, Axel Toupane et Isaïa Cordinier) et quatre de l'équipe de France féminine (Sandrine Gruda, Endy Miyem, Olivia Epoupa et Alexia Charereau).

« Le LAB est un rassemblement unique de toutes les Équipes de France de jeunes sous l’égide des entraineurs nationaux dont Valérie Garnier et Vincent Collet, précise la FFBB dans son communiqué. Il se déroulera du lundi 24 au jeudi 27 août 2020 à Paris, dans les installations du « Pôle France BasketBall - Yvan Mainini » basées à l’INSEP. Au total, ce sont plus d’une douzaine d’Équipes de France de basket, féminines, masculines, 5x5 et 3x3 qui seront rassemblées la dernière semaine d’août à l’INSEP. Quatre jours de rassemblement, d’entrainements adaptés à la reprise d’activité, de colloques et d’échanges intergénérationnels entre celles et ceux qui portent, aujourd’hui et demain, les couleurs de la France. »

Sous la houlette de Vincent Collet de Valérie Garnier et en présence de Céline Dumerc et Boris Diaw, 114 joueurs et joueuses des équipes de France jeunes seront ainsi réunies la semaine prochaine à l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP).