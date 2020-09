Strasbourg accueillera une partie de l'EuroBasket féminin 2021

La Fédération française de basketball a annoncé que les matchs de la poule du premier tour de l'EuroBasket féminin 2021 organisés en France auraient lieu à Strasbourg du 17 au 23 juin prochain. Deux quarts de finale se dérouleraient également sur place. La suite de la compétition aura lieu en revanche en Espagne, à Valence, les 26 et 27 juin 2021.

"J’ai le plaisir de vous annoncer que la FIBA Europe a validé la proposition de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg en tant que ville hôte des rencontres des deux groupes du premier tour et des quarts de finales du FIBA Women’s EuroBasket 2021, annonce le président de la FFBB Jean-Pierre Siutat. Huit ans après l’EuroBasket 2013, et plus récemment le Tournoi Qualificatif Olympique féminin à Bourges, la FFBB poursuit sa stratégie de développement du basket féminin en organisant sur son territoire une des compétitions internationales majeures.

En effet, l’organisation de cette prestigieuse compétition européenne dans le bel écrin du Rhénus Sport (6 100 places) constitue un formidable levier de développement pour le basket féminin, toujours premier sportif collectif féminin en France. Cet EuroBasket servira de rampe de lancement à l’Équipe de France féminine, actuellement vice-championne d’Europe, pour sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo en juillet 2021.

Au nom du basket français, je souhaite remercier Strasbourg, sa ville, l’Eurométropole, son club de la SIG, le Département du Bas-Rhin et la Région Grand-Est, ainsi que tous nos partenaires pour leur soutien sans faille, malgré le contexte. Je vous donne rendez-vous à Strasbourg le 17 juin 2021 pour supporter les bleues dans la conquête d’une nouvelle médaille."