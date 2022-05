Strazel, Frisch et Demahis-Ballou parmi les 20 joueurs convoqués préparer l'Euro U20

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

La Fédération française de basketball (FFBB) a révélé la liste des 20 joueurs convoqués pour préparer l'EuroBasket U20 masculin qui aura lieu cet été, du 16 au 24 juillet à Podgorica au Monténégro. Frédéric Crapez, qui sera assisté pour ce tournoi par Julien Cros, Julien Mahé et Guillaume Vizade, a convoqué 20 joueurs nés en 2002 et 2003 pour un premier stage à Temple-sur-Lot, en juin. On retrouve des cadres de la sélection vice-championne du monde U19 l'an passé en Lettonie, comme Matthew Strazel, Rudy Demahis-Ballou, Lucas Ugolin, Clément Frisch ou encore Armel Traoré. Viennent s'ajouter des révélations de la dernière saison Espoirs ou encore le pivot de Michigan (NCAA) Moussa Diabaté, que l'on imagine absent, étant donné qu'il est actuellement engagé dans un processus de Draft.