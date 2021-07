Sublimée par Luka Doncic (48 points), la Slovénie domine l'Argentine

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Déjà impressionnante lors du Tournoi qualificatif olympique de Kaunas, en Lituanie, début juillet, la Slovénie, championne d'Europe, a confirmé ce lundi matin en disposant de l'Argentine (118-100), vice-championne du monde 2019 lors de son match d'ouverture. Guidée par son leader, Luka Doncic, auteur d'une magnifique performance, avec 48 points à 17/28 de réussite aux tirs, 11 rebonds et 5 passes décisives en 31 minutes, la Slovénie a pris la tête du groupe C, en attendant le match de l'Espagne face au Japon, à 14 h, h.f. Le prodige des Dallas Mavericks, MVP de l'Euroligue en 2018, a co-réalisé le record de points inscrits lors d'un match aux JO, rejoignant l'Australien Eddie Palubinskas (Montréal en 1976). Seule la légende brésilienne Oscar Schmidt a marqué plus de points (55) dans un match international.

Tout s'est décanté dans le milieu du deuxième quart-temps. De 39-34 à cinq minutes du retour aux vestiaires à 62-42 à la mi-temps, la sélection d'Aleksander Sekulic a infligé un 23-8 à Luis Scola (23 points à 9/18 aux tirs), Facundo Campazzo (21 points, 6 rebonds et 4 passes décisives) et consorts. Jamais les Argentins n'ont réussi à diminuer l'impact de Luka Doncic (31 points en 16 minutes à la mi-temps). Un des facteurs du succès slovène résiste également dans le contrôle du rebond (59 à 32). Au rang de maître dans ce secteur, le pivot de Valence Mike Tobey (2,13 m, 26 ans), 14 rebonds, a jeté une lumière crue sur le manque de taille des intérieurs sud-américains. Leur joueur le plus grand, Francisco Caffaro, mesure 2,07 m. Une gageure à l'échelle internationale.

Les vice-champions du monde en titre devront se rattraper, jeudi, face à l'Espagne (14h, heure française), pour espérer une qualification en quart-de-finale. De leur côté, Luka Doncic et la Slovénie bénéficieront d'une opposition plus abordable, le Japon (6h40), pays-hôte.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques du match