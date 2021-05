Sur le fil, les Bleus disposent du Brésil et font un pas de plus vers Tokyo

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Comme leur homologues féminines, les Français ont joué à se faire en quart de finale du TQO à Graz (Autriche). Contre le Brésil, les Bleus ont longtemps été maladroits et dominés (14-10), avant qu'Antoine Eïto ne prenne feu à longue distance.

"Sur la dernière action, on a pris notre temps"

"Mister Big Shoot" a même permis à la France de recoller à 20-20 avant que les deux arbitres n'annulent le panier précédent des Brésiliens et que Dominique Gentil ne finisse le travail à l'intérieur (21-19). "On savait que le Brésil était une équipe agressive, explique Dominique Gentil au micro de la FIBA. On était prêts. On a manqué quelques tirs mais on est resté confiants. Sur la dernière action, on a pris notre temps."

Charly Pontens et ses coéquipiers tenteront maintenant de décrocher un ticket pour la finale et pour Tokyo, à 19h10 contre les Pays-Bas, tombeurs des États-Unis.

