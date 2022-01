Sylvain Francisco nouvelle tête de l'équipe de France masculine pour la fenêtre de février

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : ACB Photo V Salgado

La Fédération française de basketball a dévoilé la liste des 13 joueurs convoqués pour la fenêtre internationale de février. Pour affronter le Portugal par deux fois dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2023, les Bleus ont fait appel à dix joueurs vus sur la fenêtre de novembre 2021, ont rappelé Axel Toupane et Mathias Lessort qui sont de nouveau disponibles et ont sélectionné un petit nouveau, le meneur de Manresa Sylvain Francisco.

La sélection de Vincent Collet sera réunie le lundi 21 février à Dijon avant d'y affronter le Portugal le jeudi 24. Puis, elle se rendra à Porto au Portugal pour y retrouver la même équipe adverse. En novembre dernier, les Bleus avaient d'abord battu le Monténégro à Pau avant de s'imposer facilement en Hongrie. L'équipe avait manqué de possibilités au poste 1 avec les blessures d'Andrew Albicy et David Michineau. Avec Sylvain Francisco en plus dans le groupe, les Bleus bénéficieront donc d'une option supplémentaire tout en testant un jeune talent qui réaliser une très bonne saison à Manresa (10,4 points à 40,5% de réussite aux tirs et 3 passes décisives en moins de 18 minutes sur 23 matches), en Espagne et en Ligue des Champions (BCL), avec une récente sortie des plus réussie contre le FC Barcelone.

Le groupe France pour la fenêtre internationale de février :

Poste 1 : Axel Julien

1/2 : David Michineau et Sylvain Francisco

2/3 : Isaïa Cordinier

3/2 : Nicolas Lang et Lahaou Konaté

3 : Axel Toupane et Terry Tarpey

4 : Amath M'Baye et Amine Noua

4/5 : Louis Labeyrie

5 : Mathias Lessort et Mouhammadou Jaiteh

Partenaires d'entraînement : Hugo Benitez (poste 1), Juhann Begarin (2-3) et Ismaël Kamagaté (5)