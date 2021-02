Thomas Heurtel, le bon coup de pouce pour les Bleus : "Pour quelques minutes de jeu, je serai opérationnel"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

Attendu pour son retour en équipe de France, Thomas Heurtel (1,89 m, 31 ans) – qui a rassuré le staff par son état de forme - ne s'est plus entraîné en équipe depuis deux mois. Mais cette troisième et dernière fenêtre qualificative à l’EuroBasket 2022 est l’occasion de lui redonner un nouvel élan. "Ces derniers temps, je m'entraînais deux fois par jour individuellement avec un préparateur physique au complexe Next MVP, l’équivalent espagnol de la Hoops Factory", a-t-indiqué au point presse ce mercredi 17 février. "J'ai fait du mieux possible pour arriver en équipe de France mais collectivement, ça fait longtemps je n'ai pas joué donc il faut que je retrouve des sensations. Je ne serai pas au top de ma forme mais pour quelques minutes de jeu, je serai opérationnel."

"J’ai eu beaucoup d’offres de clubs européennes, dont celle de l'ASVEL"

N’ayant pas souhaité revenir sur l'imbroglio avec Barcelone à Noël, le meneur aux 75 sélections n’a pas encore arrêté son choix quant à sa fin de saison 2020-2021. "J’ai eu beaucoup d’offres de clubs européennes, dont celle de l'ASVEL mais je n’ai pas encore pris de décision. Pour les Jeux olympiques, c’est peut-être mieux que je finisse l’année dans un club, je vais me décider dans les prochains jours."

Après des JO 2016 de Rio "au goût amer", l’ancien Palois – qui va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine – rêve de médaille à Tokyo, après avoir loupé le Mondial 2019 en raison d’une blessure au genou gauche. "J'espère bien entendu faire partie de cette aventure et qu'on décrochera une belle médaille. Je pense qu’on a une carte à jouer." Mais pour l'heure, il ne s'agit pas encore de spéculer sur les douze joueurs qui tenteront de ramener une médaille olympique mais bien d'assurer la qualification au prochain championnat d'Europe, avec des matches contre le Monténégro et la Grande-Bretagne ce samedi et lundi.

"J'ai vu Thomas Heurtel gagner des médailles alors que moi je ne jouais qu'en troisième division régionale"

Présents dans son équipe lors des entraînements, les joueurs des Metropolitans 92, Lahaou Konaté et Maxime Roos, ont apprécié l'apport de l'Agathois. "Je fais partie de ceux qui suivent l'équipe de France depuis petit", signale le poste 4 de Boulogne-Levallois. "J'ai vu Thomas Heurtel gagner des médailles alors que moi je ne jouais qu'en troisième division régionale et aujourd'hui je me retrouve à être son coéquipier. Ça permet de concrétiser certains rêves qu'on a pu avoir petit."

Une impression partagée par l'ailier francilien. "Dès les premiers entraînements, on voit que c’est Thomas Heurtel (sourire). Ça fait plaisir d’avoir un tel joueur pour affronter les Monténégrins et les Britanniques. J’espère qu’il va faire deux gros matchs et qu’on puisse se qualifier."



À (re)lire sur BeBasket : "Vincent Collet présente les caractéristiques du Monténégro, le prochain adversaire des Bleus"