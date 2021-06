Thomas Heurtel de retour dans le groupe de l'Équipe de France

Thomas Heurtel (1,86 m, 32 ans) est de retour dans le groupe de l'Équipe de France, actuellement en plein préparation pour les Jeux Olympiques. Parti il y a une semaine pour signer son contrat avec son nouveau club, le Real Madrid, l'ex-meneur de l'ASVEL, blessé au pied, réintègre les Bleus ce mercredi 30 juin. C'est Boris Diaw, le General Manager de la sélection française, qui l'a indiqué en conférence de presse.

Suite à une première visite médicale passée à l'INSEP, l'Héraultais a passé des examens complémentaires à Madrid, au sein de son nouveau club. Toutefois, sa présence aux Jeux Olympiques n'est pas encore assurée répète Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus, même s'il se dit "optimiste".

« Il y a eu une crainte. On est optimiste et positif. Après avoir fait la visite médicale à l’INSEP, il est allé faire celle du Real Madrid pour signer son contrat. Les deux avis sont identiques et nous laissent espérer qu’il puisse reprendre assez vite. Il faut qu’il récupère de cette blessure. Mais on ne peut pas être sûr à 100 %. »