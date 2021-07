Thomas Heurtel part avec l'équipe de France au Japon

Le 23 juin dernier, la visite médicale passée par Thomas Heurtel avait entraîné de forts doutes sur la participation du meneur aux Jeux olympiques de Tokyo. Depuis, l'Agathois ne s'est pas entraîné avec les Bleus. Vendredi, il était à Madrid pour passer des examens complémentaires. Dans la foulée, le futur joueur du Real a retrouvé le groupe France. S'il n'a pas joué ce samedi contre l'Espagne à Bercy, le sélectionneur Vincent Collet a indiqué dans des propos tenus en conférence de presse recueillis et retranscris par BasketActu qu'il serait du voyage au Japon suite des résultats qui laissent place à l'optimisme. Mais pas au point que sa participation aux JO ne soit assurée.

"Les nouvelles sont rassurantes pour Thomas Heurtel, il va partir au Japon. On espère que ça va se concrétiser sur le terrain. Il n’a pas encore testé, mais tout est positif au niveau des examens passés. Les tests restants sont ceux du terrain. Ils seront progressifs. Pour le moment, le voyant n’est pas encore vert mais ce n’est plus rouge. On est entre les deux, mais on garde bon espoir que ça aille vers le vert."