Tima Pouye remplace Alix Duchet pour le stage des Bleues à Toulouse

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

Absente de la bulle sanitaire de Bourges la semaine dernière, Alix Duchet ne sera pas non plus à Toulouse la semaine prochaine avec l'équipe de France féminine. La Fédération française de basketball (FFBB) annonce son forfait "pour raisons médicales" pour ce stage qui se concluera par deux rencontres contre l'Espagne, le vendredi 5 et dimanche 7 janvier. Elle est remplacée par l'arrière des Flammes Carolo Tima Pouye qui avait effectué son premier stage avec l'équipe nationale A en novembre dernier, à l'INSEP.

La sélection française pour ce stage :

Meneuses : Olivia Epoupa, Romane Bernies, Marine Fauthoux

Arrières : Marine Johannès, Sarah Michel, Magali Mendy et Tima Pouye

Ailières : Valériane Vukosavljević et Diandra Tchatchouang

Ailière-fortes : Alexia Chartereau, Endy Miyem, Clarince Djaldi-Tabdi

Pivots : Sandrine Gruda, Héléna Ciak, Iliana Rupert et Aby Gaye