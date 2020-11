Touché par la COVID-19, Mouhammadou Jaiteh ne rejoindra pas l'équipe de France la semaine prochaine

L'équipe de France masculine ne pourra pas compter sur le retour de Mouhammadou Jaiteh (2,08 m, 26 ans dans dix jours) pour affronter la Grande-Bretagne et l'Allemagne la semaine prochaine à Pau. Alors qu'il réalise le meilleur début de sa carrière avec le club turc de Gaziantep, le pivot a été testé positif à la COVID-19. Il ne sera pas remplacé dans le groupe France qui compte trois autres pivots.

Le groupe France :

Je ne serais malheureusement pas avec @FRABasketball .

Je vais plutôt bien , pas de gros symptômes et c’est le plus important pour le moment .



Je souhaite le meilleur aux gars et aux entraîneurs . https://t.co/IuXkhmZmvY