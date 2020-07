Toutes les Équipes de France de jeunes réunies à l'INSEP fin août

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

La Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé l'organisation du "LAB France Basketball". Toutes les équipes de France de jeunes de 5x5 (U15 à U20) et de 3x3 (de U17 à U23) seront réunies du lundi 24 au jeudi 27 août à l'INSEP. Ce stage sera guidé par les sélectionneurs des équipes de France A masculine et féminine Vincent Collet et Valérie Garnier.