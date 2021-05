TQO 3x3 : L'Équipe de France féminine est au rendez-vous des quarts de finale

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Journée parfaite pour l'Équipe de France féminine de 3x3. Victorieuse en fin de matinée de l'Allemagne, elle affrontait l'Indonésie pour son second match, et le dernier de cette phase de poule à Graz (Autriche). Les joueuses de l'Archipel ne constituant pas un grand obstacle, la France n'avait plus qu'à faire le job. Et c'est ce qu'elle a fait avec beaucoup de sérieux.

S’il a fallu deux minutes aux Bleues pour trouver leur rythme, l'écart allait très vite se creuser. D'abord par un panier primé de Laetitia Guapo puis une finition près du cercle de Migna Touré. (2-1, 5-1, 8-1). Dépassées dans tous les compartiments du jeu - intensité, force physique, taille, dureté défensive - les Indonésiennes ne voyaient pas le jour et avaient toutes les peines du monde à développer du jeu offensif. Elles enchaînaient les tirs contrés ou les air balls.

Rendez-vous dimanche à 15h15

La différence de niveau était évidente et la France n’a guère eu à s’employer pour assurer sa qualification en quarts de finale. Le duo Laëtitia Guapo - Migna Touré cumulait 15 points et la France s'imposait 18-6. L'Équipe de France féminine termine 2e du groupe derrière les États-Unis.

Elle affrontera l'équipe terminant en tête du groupe C, où figurent les Pays-Bas, l'Estonie, la Biélorussie, le Sri Lanka et la Hongrie. Le quart de finale se disputera dimanche à 15h15.