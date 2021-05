TQO 3x3 : les Bleues à Tokyo !

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Héroïques, au forceps, inarrêtables... Utilisez le qualificatif que vous voulez mais bon sang que cette équipe de France féminine 3x3 est séduisante. Dans une partie irrespirable, Migna Touré (7 points) et sa bande ont encore tenu bon face une sélection japonnaise invaincue, après un quart de finale âprement disputé face à la Hongrie. Avec un dernier panier décisif de Marie-Ève Paget au terme des dix minutes de jeu.

"Aller à Tokyo est un projet depuis 4 ans"

"On va à Tokyo, je suis tellement contente, dit Marie-Ève Paget en pleurant au micro de la FIBA. Aller aux JO est un projet depuis 4 ans, vous ne pouvez pas imaginer tout le travail qu'il y a derrière. On méritait d'aller aux JO au ranking car on était numéro 1 mondial mais on est venu arracher notre place sur le terrain. Je veux aussi remercier les autres joueuses, Ana Maria Filip et Caroline Hériaud et toutes les autres. On leur doit aussi cette qualification. Vive la France."

Les Bleus tenteront de les imiter dès 19h10 contre les Pays-Bas, tombeurs des États-Unis en quart de finale.

C'EST FAIT !! L'EQUIPE DE FRANCE FEMININE #3X3 PARTICIPERA AUX JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO ! DE GRANDES DAMES, BRAVO ! pic.twitter.com/Ljw0399l2T — 3x3 FFBB (@3x3Ffbb) May 30, 2021

