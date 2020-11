Très sérieuse, l'équipe de France ne fait qu'une bouchée de la Grande-Bretagne

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

L'équipe de France masculine a encore affiché son sérieux dans les fenêtres internationales, ce vendredi 27 novembre. Dans un match important pour les qualifications à l'EuroBasket 2022, elle s'est imposée 79 à 56 contre la Grande-Bretagne ce vendredi à Pau.

Amath M'Baye énorme des deux côtés du terrain

Agressifs d'entrée comme l'avait demandé le sélectionneur Vincent Collet, ils n'ont pas laissé marqué leurs adversaires avant la 6e minute, sur un panier intérieur de Gabriel Olaseni après un rebond offensif. Mais eux, en rythme grâce à leur intensité défensive, avaient déjà marqué 15 points grâce à l'adresse d'Amath M'Baye (12 d'évaluation après 8 minutes de jeu) et Axel Bouteille. Les premières rotations n'y changèrent rien : les Bleus étaient en démonstration (24-5 au bout d'un quart-temps, 38 à -3 à l'évaluation collective).

Après un moment de flottement dans le deuxième quart-temps - quoi de plus logique après si peu d'entraînements collectifs ? -, la troupe de Vincent Collet a retrouvé le chemin du panier. Lancé après un court passage britannique en défense de zone, Nicolas Lang a marqué son premier panier en équipe nationale A, tout comme son coéquipier Jerry Boutsiele un peu plus tôt. A la pause, les Français menaient ainsi 46 à 20, grâce à une défense de fer (17% de réussite aux tirs et 15 balles perdues pour les Britanniques).

Une deuxième mi-temps logiquement plus poussive

En deuxième mi-temps - symboliquement "perdue" 36-33 -, les Bleus ont eu plus de mal à trouver de la fluidité offensive, cumulant les balles perdues (20 au total). Mais en équilibrant les forces au rebond et en s'appuyant encore sur l'adresse d'Amath M'Baye (24 points à 9/13 aux tirs et 5 rebonds pour 24 d'évaluation en moins de 22 minutes, +32 pour les Bleus avec lui sur le terrain) et Axel Bouteille (15 points à 5/6 à 3-points et 6 rebonds pour 18 d'évaluation en 24 minutes), ils sont restés largement en tête pour s'imposant 79-56, permettant au staff de lancer tous les joueurs (plus petit temps de jeu à 12 minutes, pour Axel Julien qui a eu du mal sur ce match).

Bien entrés dans leur fenêtre, les Bleus vont maintenant se reposer en attendant leur deuxième rencontre, dimanche à 15h contre le Monténégro (adversaire de l'Allemagne ce vendredi soir à 21h). En cas de victoire, les Français seraient très bien placés pour se qualifier pour l'Euro.

Cliquez-ici pour consulter les statistiques de la rencontre