Trois France - Espagne fin juin / début juillet ?

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La Fédération française de basketball (FFBB) a convié les médias à assister à une conférence de presse appelée "Objectif Tokyo" à partir de 13h30 à l'INSEP. Selon L'Equipe, le programme de préparation pour les Jeux olympiques 2020 (du 27 juillet au 6 août) sera dévoilée à cette occasion.

Le quotidien sportif annonce que trois rencontres entre les sélections françaises et espagnoles se dérouleront fin juin / début juillet. Le 30 juin plus précisément, les sélections féminines puis masculines s'affronteront à Malaga, en Andalousie, pour une première confrontation. Un match retour entre les équipes masculines aura normalement lieu à Bercy quelques jours plus tard, comme en amont du Tournoi olympique 2012.

Plus tard dans la préparation, l'équipe de France masculine va participer à un tournoi à Shanghai aux alentours du 20 juillet, où elle s'opposera à Team USA ainsi que l'Argentine, si le problème sanitaire du au coronavirus est réglé d'ici là. Les Bleues devraient elles se rendre en Australie afin d'affronter l'équipe locale, qu'elles ont battu à Bourges lors du premier match du Tournoi de Qualification Olympique.