Troisième victoire de rang au Challengers pour Janelle Salaun et les Bleuettes

Après deux succès aisés face au Portugal et à la Turquie, les Bleuettes maintiennent leur belle dynamique. Emmenées par Janelle Salaun, auteure d'un incroyable double-double (26 points à 11/17 de réussite aux tirs, dont 2/4 à 3-points, 21 rebonds et 4 passes décisives !), les joueuses de l'Équipe de France féminine U20 se sont imposées face à la Pologne, jusqu'alors invaincue dans le groupe C, ce jeudi à Konya lors du premier tour des Challengers. Une victoire qui s'est dessinée en première mi-temps. Les tricolores n'ont encaissé que vingt points en vingt minutes, confirmant leur statut de meilleure défense de la compétition. La zone proposée par les Polonaises n'a eu aucune incidence sur le mouvement de balle des Françaises. Malgré une adresse en berne (38,7% de réussite aux tirs), les coéquipières de Marie Pardon ont imposé leur densité physique pour grappiller 21 rebonds offensifs. Sans que leur adversaire ne parvienne à stopper cette domination.

Reste qu'après une première mi-temps de qualité, la France s'est relâchée dans le second acte (22 points encaissés dans le troisième quart-temps). Une baisse de concentration sans conséquence, mais dont le surgissement interpelle. Si le premier tour s'avère pour le moment une formalité pour les Bleuettes, le niveau devrait rapidement s'élever. Mais sans doute pas ce vendredi, puisqu'elles affrontent la Biélorussie, avant-dernière du groupe avec 3 défaites en autant de match.

