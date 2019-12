U16 (M) : Houinsou, Ajinça, Rupert et 16 coéquipiers convoqués pour un stage en janvier

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : GPJ

U15, U16, U17 et U18 : la Direction Technique de la Fédération française de basketball a décidé de réunir les premiers stages de sélection nationale à l'INSEP, du 8 au 10 janvier 2020.

Ce lundi, la FFBB a révélé la liste des 19 joueurs convoqués pour le stage U16. Si Victor Wembanyama, joueur de la catégorie, n'y est pas (il sera avec les U17), on retrouve le vice-champion d'Europe U16 Kymany Houinsou (photo) et d'autres éléments vus en préparation avec un an d'avance l'an passé, soit Melvin Ajinça, Noah Manet ou encore Rayan Rupert. On sera également curieux d'observer Darryl Douala de l'ASVEL et son ex-coéquipier de Marne-la-Vallée, Killian Malwaya (joueur U15), également sous convention avec l'ASVEL, mais retenu par le Pôle France. Il n'est pas le seul joueur "surclassé" puisque Wilson Jacques (2,07 m) fait également partie du groupe.

La liste des joueurs convoqués :