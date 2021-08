U16 Euro Challengers : Portée par Dominique Malonga, la France se promène contre la Bulgarie

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

En ouverture de cette compétition FIBA, les Europeans Challengers U16, l'Équipe de France féminine affrontait la Bulgarie hier. Toute cette semaine de compétition se déroule à Helsinki (Finlande). Avec au total 6 équipes dans le groupe des Bleuettes (Allemagne, Finlande, Lettonie et Grèce).

Les joueuses de Vincent Bourdeau n'ont pas fait de détail en disposant aisément de la Bulgarie 87-45. Et ce malgré une très faible adresse à 3 points (2/18 soit 11%) et aux lancers francs (19/34 soit 56%) et aussi 22 ballons perdus. Preuve de la très grande marge de progression de cette équipe. La France a pu compter sur une défense de fer en deuxième mi-temps (12 points encaissés) pour enfoncer le clou à l'image des 13 contres réalisés au final ou bien des 53 rebonds. Dominique Malonga (1,98 m, 15 ans) a inscrit 18 points à 9/14 aux tirs, 8 rebonds et 4 contres pour 22 d'évaluation en 17 minutes.

Prochain rendez-vous ce soir face à la Finlande, pays hôte de ce tournoi.

Les statistiques de la rencontres sont à consulter ici