U18 (M) : Le retour de Daniel Batcho

ÉQUIPE DE FRANCE

Du 8 au 10 janvier, la Direction Technique de la Fédération française de basketball (FFBB) a décidé de réunir les équipes de France U16, U17 et U18, en parallèle des tests d'entrée au Pôle France pour les U15. Pour l'équipe de France U18, on trouve la génération 2002.

Manque à l'appel Juhann Begarin, retenu par le Paris Basketball (Pro B), Ibrahima Magassa, joueur de Séville en Espagne, mais aussi Moussa Diabaté, Louis Lesmond et Yvan Ouedraogo, qui jouent tous trois aux Etats-Unis, en lycée pour les deux premiers et en NCAA (avec un an d'avance) pour Ouedraogo.

Autrement, Daniel Batcho est bien dans le groupe. Victime d'une grave blessure au genou en quart de finale de l'EuroBasket U16 en 2018, le Francilien a retrouvé la compétition avant de retrouver les Bleus. Des autres quatrièmes de l'Euro 2018, il y a aussi le trio de la SIG Beaufort / Frisch / Tchicamboud, l'ailier de la JL Bourg Hugo Cosse et le meneur du Pôle France Rudy Demahis-Ballou.

De nouvelles têtes arrivent comme Quentin Diboundje, arrière de l'Elan Chalon, qui retrouvera un autre Montpelliérain, Maxime Ilvovskiy de la JL Bourg.

La liste des 16 joueurs convoqués :