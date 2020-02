Une audience famélique pour France - Brésil sur W9

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Le grand public a du mal à s'intéresser ou à être intéressé par le basketball et son équipe nationale. Alors quand les amateurs de basket sont pris par les matchs de leur équipe locale (en joueurs, coachs, officiels ou spectateurs), c'est encore plus compliqué de réunir une audience suffisante lors des rares diffusions sur les chaînes gratuites. D'autant plus que les derniers habitués disponibles ont l'habitude de suivre la rencontre sur Canal+ Sport...

Voici beaucoup de raisons qui justifient la très faible audience de la rencontre du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) entre l'équipe de France et le Brésil samedi soir. Quelques 253 000 spectateurs ont regardé le match sur W9, soit seulement 1,2% de Part d'audience (PdA), la moitié de la moyenne habituelle de la chaîne du groupe M6.

Alors il faut ajouter bien entendu les chiffres de l'audience sur Canal+ Sport mais il n'est pas sûr que W9 poursuivre l'aventure à terme, après l'expérience de la finale de la finale de l'EuroBasket féminin 2019 déjà peu concluante en terme d'audience.

Rappelons cependant que les matchs du tournoi olympique de Tokyo seront diffusés par le groupe France Télévision. Ce dimanche après-midi, le dernier match du TQO des Bleues (contre Porto-Rico) à 16h30.