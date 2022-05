Une équipe de France U23 féminine va disputer un tournoi au Canada

La Fédération française de basketball (FFBB) a répondu favorablement à une invitation de la fédération canadienne pour participer au GLOBL JAM TOURNAMENT, tournoi international U23 réunissant le Canada, la France, la Belgique et les États-Unis. Ainsi, une partie du staff de l'équipe de France A, Jean-Aimé Toupane, Cathy Melain et Christophe Léonard, ont convoqué 13 joueuses pour un stage démarrant le 26 juin à l'INSEP. S'en suivra un tournoi à Toronto.

« Ce rassemblement et ce tournoi pour cette Équipe de France U23 féminine va nous permettre d’évaluer des joueuses sur cette catégorie, de leur donner de l’expérience internationale face à de grandes nations de basket, et les préparer au plus haut niveau des compétitions des sélections nationales, a commenté le sélectionneur Jean-Aimé Toupane. On a donc constitué un groupe avec certaines qui ont déjà du vécu avec les A, d’autres joueuses potentielles qui ont connu les sélections jeunes, ou encore des filles parties aux États-Unis pour pouvoir évaluer leur évolution. Ce tournoi nous permettra de réfléchir sur la constitution d’un groupe France élargi pour les échéances à venir »