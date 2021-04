Valérie Garnier : "Gabby Williams m'a fait part d'une volonté très forte d'intégrer le groupe France"

Alors que la sélectionneuse Valérie Garnier avait annoncé le 1er février ne pas avoir l'intention de sélectionner Gabby Williams pour les compétitions internationales de 2021, cette dernière fait bien partie des 14 joueuses retenues en équipe de France pour l'EuroBasket 2021. Valérie Garnier s'est expliquée en conférence de presse sur ce changement d'avis :

"Effectivement, j'avais dit que le cas Gabby Williams serait étudié post JO 2021, pour la simple raison que nous voulions que l'Equipe de France présente au Tournoi de Qualification Olympiques (TQO) de Bourges, en 2020, qui avait été performante, soit la base de l'Euro et des JO. (...) Cependant, suite aux performances très relevées, constantes et répétées de Gabby Williams au plus haut niveau, (...) j'ai pris contact avec elle début mars. (...) J'ai été face à une joueuse déterminée, qui m'a fait part d'une grande motivation et d'une volonté très forte d'intégrer le groupe France."