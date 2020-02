Valérie Garnier : "Je ne peux qu'être satisfaite du travail des joueuses"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Ne perdre que 7 ballons, faire 20 passes décisives, laisser l'Australie à 6 passes décisives... Voilà autant de point qui ont été positifs pour la sélectionneuse Valérie Garnier qui est revenue sur la belle victoire de l'équipe de France féminine contre l'Australie (72-63) jeudi soir pour démarrer le Tournoi de Qualification Olympique (TQO).

"Je n'ai pas grand chose à (re)dire, je signe pour avoir des prestations de cette qualité, défensive, dans le contrôle de la balle... Je ne peux qu'être satisfaite du travail des joueuses qui ont respecté les consignes. On a acté quelques changements depuis le stage de novembre (avec deux victoires contre l'Espagne, NDLR). Ces changements ont lieu dans l'intensité physique que l'on peut proposer. Elles l'ont admirablement appliqué ce soir. Il faut apprécier mais ne pas se relâcher."

"On avait l'ambition interne de gagner tous les matchs, cette ambition doit perdurer. Le match le plus important est le suivant." Et ce sera contre le Brésil samedi soir, qui a perdu 91-89 contre Porto-Rico. "Il faut gagner le match car aujourd'hui nous ne sommes pas qualifiées. Le plus dur c'est de réitérer ce genre de performance d'intensité."