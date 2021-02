Valérie Garnier : "Un groupe qui nous apparaît fort, épineux"

Les Bleues n'auront pas le temps de cogiter aux Jeux Olympiques de Tokyo avec ce groupe B relevé que leur a réservé le tirage au sort de ce mardi matin. Organisé au siège de la FIBA, à Mies (Suisse), le tirage a mis sur la route des Françaises l'équipe favorite de la compétition, Team USA mais également le Nigeria, double champion d'Afrique, et le Japon, pays hôte. La composition de la poule B invite à la prudence selon les mots de la sélectionneuse de l'équipe de France, Valérie Garnier, en visio-conférence de presse ce matin.

"On l'a suivi en direct avec les assistants. C'est un groupe qui nous apparaît fort, épineux même. Avec deux facettes, celle d'être avec les USA qui nous font dire qu'on ne pourra pas les rencontrer en quarts de finale. La deuxième rélfexion, c'est que c'est un groupe fort parce que les équipes se rapprochent les unes des autres. Le Japon est le pays hôte avec l'incertitude sur le public. Le Nigeria, il ne faut pas, oublier qu'ils ont fini 8e des derniers Championnats du monde et qu'ils ont fait -5 face aux USA au dernier TQO. Tout va être important, le moindre point pour finir meilleur deuxième par exemple. On n'aura pas les USA en quarts, c'est toujours la bonne nouvelle."